El 60% de los españoles usa IA, pero sólo el 22% confía en su toma de decisiones

El 60 por ciento de los españoles ha utilizado alguna herramienta o servicio basado en inteligencia artificial (IA), ya sea a través de asistentes virtuales, recomendaciones en plataformas digitales o sistemas de navegación inteligentes, a pesar de que sólo el 22 por ciento confía en las decisiones que toma la IA por sí sola en situaciones críticas.

La IA ya forma parte de la rutina digital de millones de españoles, pero su adopción en sectores sensibles como la sanidad, la movilidad o incluso la gestión de situaciones críticas siguen siendo objeto de dudas.

En este sentido, el 60 por ciento de los españoles afirma haber empleado alguna herramienta de IA, y hasta el 70 por ciento considera que ha hecho su vida más fácil, principalmente porque permite ahorrar tiempo, encontrar información más rápido y hacer tareas cotidianas de forma más eficiente, según se ha recogido en la encuesta llevada a cabo por Netquest encargada por DE-CIX.

En cambio, en el estudio, hecho con una muestra de mil personas de entre 18 y 65 años españolas, se refleja que sólo el 22 por ciento confía en las decisiones que toma la IA por sí sola en situaciones críticas, y la gran mayoría cree que esta tecnología carece de empatía, intuición y capacidad de adaptación, por lo que debe estar siempre supervisada por humanos.

En el estudio se afirma que uno de los ámbitos donde más se espera de la IA es la sanidad, ámbito en el que la población española destaca su capacidad para mejorar diagnósticos (34%), acelerar investigaciones médicas (41%) y monitorizar la salud en tiempo real (42%).

No obstante, el 56 por ciento no se siente cómodo con su uso directo en diagnósticos o tratamientos, por lo que en el informe se ha recogido que esto indica una clara desconfianza cuando la tecnología sustituye al criterio humano.

Por otro lado, en el caso de los vehículos autónomos, la situación es similar, dado que el 23 por ciento tiene una opinión positiva, mientras que casi la mitad (49%) duda de su seguridad. Entre los principales temores figuran los fallos técnicos (58%), los ciberataques (40%) y la incertidumbre sobre la responsabilidad en caso de accidente (36%).

ÉTICA, PRIVACIDAD Y UN RETO DE INFRAESTRUCTURA

Asimismo, el estudio plantea que la IA también tiene importantes retos sociales, ya que el 77 por ciento de los encuestados expresa preocupación por sus implicaciones éticas, especialmente en relación con la privacidad, la transparencia y la posibilidad de sesgos o discriminación.

Del mismo modo, dos de cada tres opinan que la infraestructura actual de Internet en España no es suficiente para soportar el crecimiento de la IA, sobre todo en contextos de alta demanda, por lo que en el informe se destaca la necesidad de contar con una infraestructura digital sólida y segura, con la menor latencia posible, que permita el despliegue "ético y fiable" de la IA.

Los resultados muestran un equilibrio entre el "cada vez mayor" uso de herramientas basadas en IA y la "exigencia social" de que su desarrollo y aplicación sean responsables, puesto que la desconfianza que persiste en campos como la salud o el transporte pone de manifiesto que, para la sociedad española, la tecnología debe complementar y nunca sustituir el juicio humano en decisiones esenciales.

De esta manera, el desarrollo de la IA implica desafíos técnicos, éticos y normativos, como es el caso de la creación de marcos "seguros y transparentes", el establecimiento de una infraestructura digital resiliente y la promoción de un diálogo entre los actores relevantes.

"La gestión proactiva de estos factores fortalece la capacidad tecnológica, impulsa la innovación y permite dar respuesta a las demandas sociales y medioambientales, al tiempo que preserva los derechos y la confianza", ha concluido el informe.