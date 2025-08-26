Decathlon abrirá 18 Pro Shops de fútbol en toda España para ofrecer experiencias únicas a los aficionados

La marca deportiva Decathlon ha anunciado este martes la apertura de 18 nuevas 'Pro Shops' de temática futbolera por todo el país, sumando más de 4.000 metros cuadrados destinados a los aficionados de este deporte, que contarán con productos y servicios especializados para ofrecer una experiencia única.

"Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, da un paso más en su gran apuesta por nuevos espacios especializados integrados dentro de sus tiendas, ahora con uno de los deportes más practicados, el fútbol. De este modo, la compañía ya ha abierto 18 Pro Shops en diferentes tiendas de toda España, alcanzando más de 4.000 m2 dedicados exclusivamente a este deporte", anunció la empresa.

Con esto, Decathlon se posiciona como una de las marcas "con mayor oferta del mercado", al contar con diferentes productos y servicios de la mano de 90 vendedores que han recibido "formación técnica cualificada en fútbol" y asesoran a los amantes de este deporte en las nuevas 'Pro Shops'. Entre las principales, destacan Alcobendas, Alcorcón, Campanar, Granada, Guadalmar, L'Illa, Majadahonda, Ramblas, Rivas, San Sebastián de los Reyes y Tenerife.

El director comercial de fútbol de Decathlon España, Sergio San Felipe, señaló que quieren "acercar el fútbol a todos los públicos, escuchar y acompañar a todos los amantes de este deporte". "Con nuestras 'Pro Shops', transformamos la experiencia de compra en algo único para el jugador. Más allá de ofrecer una extensa gama de productos técnicos, creamos un espacio donde la pasión por el fútbol es la protagonista", apuntó.

Además, para celebrar esta apertura, la marca ha elegido Madrid y Barcelona como sedes para "compartir con los amantes del fútbol unas jornadas únicas". El 13 de septiembre, la tienda de Decathlon en San Sebastián de los Reyes y el 27 de septiembre la de Rivas-Vaciamadrid acogerán dos eventos en los que se llevarán a cabo talleres formativos y pruebas de producto, para terminar con una sesión inmersiva de realidad virtual única.

Por su parte, en Barcelona, la marca invita a los apasionados del balompié a la "Fútbol Fiesta", los días 18 y 19 de septiembre en Parc del Forum y el 20 en la tienda de Sant Boi. En estos eventos, las personas que asistan podrán disfrutar de actividades recreativas, premios y charlas, todo ello de la mano de figuras de este deporte, como el internacional español del FC Barcelona Pedri González.