Cristina Bucsa y Jaume Munar se meten en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido este lunes en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que se disputa en superficie dura, tras imponerse con autoridad en dos sets a la estadounidense Claire Liu (6-2, 6-1), y el español Jaume Munar también accedió a la segunda ronda del cuadro masculino tras ganar en cuatro sets al portugués Jaime Faria (6-0, 6-3, 5-7, 6-2).

Cristina Bucsa superó con claridad a la local Claire Liu en su estreno en el US Open. La tenista española apenas dio opciones a la estadounidense, que solo pudo sumar tres juegos en todo el encuentro. Bucsa aprovechó el gran número de errores no forzados de su rival (33) para, con un tenis agresivo, llevarse el partido.

Un duelo que la española comenzó rompiendo el saque de Liu en todo una demostración de intenciones. De hecho, la estadounidense tan sólo sumaría al marcador dos juegos en la primera manga, no consiguiendo quebrar el saque de Bucsa y cediendo de nuevo el suyo en el séptimo juego de un parcial que acabó 6-2. Más contundente sería el dominio de la cántabra en el segundo set, en el que apenas hubo disputa tras seis juegos consecutivos de Bucsa (6-1).

En segunda ronda, Cristina Bucsa se enfrentará a la tenista filipina Alexandra Eala, que dio una de las sorpresas de la jornada venciendo en tres sets a la danesa Clara Tauson, cabeza de serie número 14 del torneo, por un resultado de 6-3, 2-6, 7-6(11).

Por su parte, el mallorquín Jaume Munar también consiguió el pase a la segunda ronda del último Grand Slam del curso. Lo hizo tras imponerse de manera cómoda, más allá de ceder un set, al portugués Jaime Faria. Munar fue muy superior desde el arranque del duelo, aunque las dudas con el servicio en la tercera manga hicieron que el luso sumara su único set del partido remontando un 3-0 de inicio.

Antes, en el primer parcial, Munar arrasó a Faria con un contundente 6-0 en menos de media hora de juego. También se llevaría el segundo set, aunque esta vez con mayor disputa. Eso sí, dando la vuelta al 'break' inicial del portugués con dos juegos consecutivos al resto, que serían suficientes para el 6-3 definitivo. Y con el partido de cara, Faria reaccionaría ganando el tercer set, aunque Munar volvería a imponer su superioridad en el cuarto y definitivo set (6-2).

Ahora, en segunda ronda, el tenista balear se enfrentará al ganador del duelo entre el canadiense Gabriel Diallo, cabeza de serie número 31 del torneo, y el bosnio Damir Dzumhur.