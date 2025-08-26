Camboya dice haber repelido una incursión de tropas tailandesas en el noroeste del país

Las autoridades de Camboya han informado de que han logrado repeler un intento de incursión por parte de tropas tailandesas que buscaban erigir una nueva valla con alambre de espino en una zona fronteriza situada en la provincia de Banteay Meanchey, en el noroeste del país.

La portavoz del Ministerio de Defensa camboyana, Maly Socheata, ha indicado en una rueda de prensa que estas acciones tuvieron lugar el lunes por la tarde y que fueron "repelidas" gracias a la ayuda de residentes y autoridades de la localidad de Chok Chey, que resistieron ante las acciones del Ejército tailandés en el distrito camboyano de Jok Sung.

"Camboya pide a la parte tailandesa cumplir estrictamente con los términos del alto el fuego acordado entre las partes y el espíritu del pacto alcanzado. Este documento pide encarecidamente evitar acciones que provoquen un aumento de la tensión o que contribuyan a impulsar un cambio geopolítico en la zona", ha indicado Socheata.

El Gobierno camboyano ha afirmado que todas las disputas fronterizas deben resolverse mediante la Comisión Conjunta de Límites (JBC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo establecido en el memorando de entendimiento alcanzado en el año 2000, según informaciones recogidas por el diario 'The Khmer Times'.

Por su parte, las fuerzas tailandesas han acusado a la parte camboyana de tratar de invadir Ban Nong Chan, por lo que han hecho uso de cañones de sonido, unos dispositivos acústicos de largo alcance que emiten sonidos dolorosos, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, si bien los dos países acordaron a principios de agosto un plan de trece puntos que consolida un "estricto" alto el fuego en la frontera y que puso fin a varios días de un conflicto armado que dejó decenas de muertos.