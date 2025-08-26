AVAPACE, Europcar y Marsi Bionics se unen para ayudar a los niños con parálisis cerebral en La Vuelta

Europcar, proveedor oficial de La Vuelta Ciclista a España, ha puesto en marcha en la ronda española el reto 'Kilómetros Solidarios', que tiene como objetivo apoyar a AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral) en la adquisición del exoesqueleto ATLAS 2030, un dispositivo que ayude a que niños con parálisis cerebral puedan volver a caminar gracias al primer exoesqueleto pediátrico del mundo.

Tras verse la campaña trucada por la Dana, AVAPACE vuelve a impulsar este proyecto que tiene la misión de transformar la vida de los niños del Colegio de Educación Especial "Virgen de Agosto" en Bétera (Valencia) y consiste en que durante las etapas de La Vuelta, Europcar pondrá en cada meta bicicletas solidarias para que cualquier persona pueda subirse a pedalear y sumar su esfuerzo al reto colectivo.

Cada pedalada será registrada en un contador de kilómetros solidarios, símbolo de la implicación ciudadana en esta causa para ayudar a los niños que sufren parálisis cerebral. La acción servirá para recaudar fondos destinados a la adquisición del dispositivo, demostrando que la movilidad también puede impulsar la inclusión.

Este reto nace de la colaboración solidaria de Europcar con Marsi Bionics, una empresa nacida como 'spin off' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha desarrollado el primero exoesqueleto pediátrico del mundo, que permite caminar a niños que no tienen o han perdido la capacidad de marcha, siendo un proyecto por la científica Elena García Armada.

"Este es un ejemplo de cómo la ciencia pública puede llegar a las personas. La robótica está cambiando la forma en que abordamos la rehabilitación infantil y puede marcar la diferencia entre una vida sentada y una vida activa", explicó Elena García Armada.

Por su parte, el 'Chief Finantial Officer' de Europcar Mobility Group en España y Portugal, Gerardo Bermejo, destacó su compromiso con la inclusión. "Para Europcar, moverse no solo significa llegar a un destino. Significa avanzar como sociedad. Con los 'Kilómetros Solidarios' queremos que cada pedalada sea una declaración colectiva de compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades", explicó.