Aumentan a más de 62.800 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, incluidos 75 durante el último día

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 62.800, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han detallado que al menos 75 personas han muerto durante el último día a causa de los ataques israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 62.819 "mártires" y 158.629 heridos, incluidos 75 fallecidos y 370 heridos durante las últimas 24 horas, si bien ha reiterado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tirados en la calle", por lo que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Asimismo, ha subrayado que desde el 18 de marzo, fecha en la que las tropas israelíes rompieron el alto el fuego alcanzado en enero con Hamás y relanzaron su ofensiva, han muerto 10.975 personas, mientras que 46.588 han resultado heridas, antes de reseñar que 2.140 palestinos han muerto y 15.737 han resultado heridos en ataques por parte de las fuerzas de Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria.

Por otra parte, ha elevado a 303 los muertos por hambre y desnutrición, incluidos 117 niños, debido a la hambruna en la Franja por los ataques israelíes y las extensas restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población, en medio de la creciente oleada de denuncias por parte de la comunidad internacional contra estas medidas por parte del Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu.

