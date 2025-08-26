Agencias

Apple pone fecha a la presentación de los nuevos iPhone 17: el 9 de septiembre

Por Newsroom Infobae

Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie iPhone 17.

El evento se celebrará bajo el lema ' Awe dropping', en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), a las 10:00 horas (19:00 horas de España peninsular).

La compañía ha enviado este martes las invitaciones de prensa en las que informa que podrá seguirse seguirse la retransmisión a través de su web oficial.

Se espera que este sea le evento de presentación de la serie iPhone 17, que se espera que incluya un modelo más delgado, conocido en las filtraciones como iPhone 17 Air.

