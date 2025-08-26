Álvaro García, uno más en la familia de Gloria Camila en su plan de despedida antes de 'Supervivientes: All Stars'

Contando los días para regresar 8 años después a Honduras ante el inminente estreno de 'Supervivientes: All Stars' en Mediaset -el próximo 4 de septiembre-, Gloria Camila está aprovechando al máximo sus últimos momentos en compañía de sus seres queridos y este lunes ha disfrutado de un plan muy especial en Chipiona en compañía de su padre, José Ortega Cano, y otros seres queridos como sus sobrinos Rocío y David Flores, en el que hubo un gran protagonista (con permiso de la hija de Rocío Jurado): su novio Álvaro García.

Dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de crisis surgidos hace unos días, y demostrando que su relación está más que afianzada a punto de separar sus caminos con la marcha de la influencer al reality, Gloria ha querido despedirse de sus seres queridos invitándolos al concierto que su pareja ha ofrecido en un conocido local de la Playa de las 3 Piedras en Chipiona, localidad natal de 'La más grande' y a la que toda la familia continúa volviendo siempre que tienen ocasión.

Tras comer en un chiringuito con Álvaro, su sobrinos David y Rocío Flores, Manuel Bedmar -novio de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores-, y su primo Chema, Gloria se encontraba con su padre, su hermano José María -que Ortega Cano tiene en común con Ana María Aldón- y sus tíos Mari Carmen y Aniceto para arropar al artista gaditano en su última actuación.

Demostrando que se ha convertido en su mayor fan, la hija de Rocío Jurado no dejó de cantar y bailar todas sus canciones de su novio derrochando complicidad con Rocío, mientras el torero las observaba atentamente de lo más animado.

Especialmente emotivo el momento en el que Álvaro dedicó la canción 'Estoy hecho de pedacitos de tí' de Antonio Orozco al sobrino de su chica, David Flores, que muy emocionado de la mano de Gloria se ha acercado hasta casi el escenario para agradecerle este gesto que refleja que el cantante se ha convertido en uno más de la familia después de varios meses de discreta relación con la hija de Ortega Cano.