UniCredit eleva su participación directa en Commerzbank hasta el 26% con la vista puesta en la meta del 29%

El banco italiano UniCredit ha elevado la participación que posee en su rival alemán Commerzbank hasta "alrededor del 26%", según ha informado este lunes mediante nota de prensa, lo que consolida su papel como principal accionista de la entidad.

La firma capitaneada por Andrea Orcel ha comunicado que sigue convirtiendo su "posición sintética" en capital social físico y que prevé seguir transformándolo hasta alcanzar el entorno del 29% "a su debido tiempo".

No obstante, UniCredit ha indicado que no exigirá asientos en el consejo de administración "por el momento" y que seguirá "vigilando atentamente los avances de Commerzbank en su proceso sostenido de refuerzo del negocio y de creación de valor para los accionistas".

El banco helvético ha avisado de que el impacto de la operación sobre la ratio CET1 ha aumentado hasta los 145 puntos básicos desde los 110 comunicados anteriormente por el encarecimiento de las acciones y la reestructuración de la cobertura con derivados 'collar', que busca reducir la volatilidad futura de las pérdidas y ganancias. La rentabilidad financiera continúa siendo del 20%.

El Gobierno alemán, que es el mayor segundo accionista de Commerzbank con un 12% de su accionariado, se ha opuesto con contundencia a las intenciones de UniCredit de hacerse con el banco germano, tanto con el anterior Gobierno de Olaf Scholz como con el actual de Friedrich Merz.