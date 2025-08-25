Agencias

Un trabajador fallece al caer entre el hueco de una guía y un montacargas en Pinet

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un trabajador de 21 años falleció el pasado viernes por la tarde al precipitarse por un hueco entre una guía y un montacargas en una empresa de la localidad valenciana de Pinet, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 18.09 horas se recibió el aviso del accidente pero los servicios de emergencia no llegaron a acudir porque el joven trabajador ya había fallecido. Al lugar sí que acudieron los servicios de Atención Primaria para confirmar la muerte.

Según ha podido saber Europa Press, el siniestro se registró en una granja avícola de la localidad. El cuerpo de la víctima quedó atrapado en el hueco y los efectivos de bomberos desplazados al lugar del siniestro no pudieron recuperarlo hasta las 22.00 horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad, según experta

Infobae

LG renueva su plataforma Gaming Portal y añade nuevas funciones para 'cloud' para potenciar su ecosistema de videojuegos

LG renueva su plataforma Gaming

Robles condecora a militares del Ejército de Tierra por su labor en la dana: "La palabra 'gracias' se queda corta"

Robles condecora a militares del

Paolo Galbiati: "Estoy lleno de objetivos, quiero hacer feliz a la gente de Baskonia"

Paolo Galbiati: "Estoy lleno de

H&M estrena su primera tienda física y online en Brasil

H&M estrena su primera tienda