Agencias

Trump trató con Putin una posible reducción del arsenal nuclear

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este lunes que durante su reciente conversación en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, ambos abordaron la posibilidad de limitar los respectivos arsenales nucleares y ha planteado su intención de incluir a China en este proceso.

Trump ha explicado durante un acto en la Casa Blanca que está dialogando con Putin sobre varias cuestiones. "Misiles, límites nucleares. Estamos hablando de muchas cosas distintas. Estamos hablando de limitar las armas nucleares. Vamos a incluir a China en eso", ha explicado en declaraciones a la prensa.

Trump ha resaltado que Estados Unidos encabeza el listado de países con más armas nucleares. "Nosotros somos los que más tenemos. Rusia es el segundo y China, el tercero", ha indicado.

Sin embargo, ha alertado del creciente arsenal chino. "China está muy por detrás, pero nos van a alcanzar en cinco años", ha resaltado el mandatario estadounidense.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz

José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

José Luis Martínez-Almeida hace balance

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Sara Sálamo, Silvia Alonso y

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o