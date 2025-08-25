Trump denuncia una "purga" en Corea del Sur antes de recibir a su presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes una supuesta "purga" en Corea del Sur y ha advertido de las consecuencias que puede suponer para las inversiones norteamericanas, poco antes de recibir en la Casa Blanca al nuevo jefe de Estado surcoreano, Lee Jae Myung.

"¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una purga o una revolución", ha planteado Trump, en un mensaje en la red Truth Social en el que no ha justificado estas alusiones ni aclarado si hace referencia a las medidas políticas y judiciales tras la polémica adopción de la ley marcial en diciembre de 2024.

"No podemos tener algo así y hacer negocios", ha apostillado el magnate norteamericano, que desde su retorno en enero a la Casa Blanca ha utilizado represalias económicas como los aranceles como herramienta de presión política.

Lee Jae Myung se impuso en las elecciones de junio, convocadas en el país asiático para tratar de pasar página al terremoto que supuso la ley marcial y la posterior caída del anterior mandatario, Yoon Suk Yeol, juzgado por insurrección y abuso de poder.