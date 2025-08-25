TECNO presenta los tres ordenadores con los que anuncia su llegada a España

Los ordenadores Megabook K15S, Megabook K16S y Mega Mini Gaming G1 son la carta de presentación de TECNO en el mercado español, dos equipos de alto rendimiento para el uso diario y un miniordenador 'gaming' con refrigeración por agua.

TECNO es una firma de tecnología china que nació en 2006, con presencia en más de 70 mercados de todo el mundo. Llega ahora a España de la mano de la mano del mayorista tecnológico MCR.

"Por fin podemos ofrecer a los consumidores españoles nuestros productos y traer al mercado español nuestra visión: que los usuarios conecten mejor con el futuro de sus sueños gracias a un ecosistema de productos innovadores impulsados por inteligencia artificial ", ha expresado el gerente general de TECNO, Jack Guo.

PORTÁTILES MEGABOOK

Su carta de presentación son dos ordenadores portátiles de la serie Megabook, con los que ofrece "alto rendimiento, portabilidad y un diseño íntegramente de metal", ideados para un uso diario moderado, tanto para estudiantes como para usuarios ocasionales.

Estos equipos, Megabook K15S y Megabook K16S, cuentan con una batería de gran capacidad de 70Wh, que ofrece hasta 17,5 horas de trabajo y entretenimiento diario, y están equipados con conexión de red inalámbrica WiFi 5 y conexión de red por cable RJ45.

Además, su pantalla admite ángulos de visión 180 grados y vienen equipados con el sistema de sonido TECNO VOC, una nueva tecnología de TECNO Audio Lab con efectos de ajuste maestro y sonido inmersivo DTS que ofrecen una experiencia de escucha inmersiva.

Asimismo, ambos portátiles cuentan con TECNO PC Manager, un 'software' que incluye el sistema de colaboración OneLeap y que permite integrar operaciones como compartir datos, usar varias pantallas y transferir archivos entre 'smartphones' y portátiles, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el trabajo diario.

Megabook K16S (349 euros) llega a España con el procesador AMD R5-7430U, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Ello integrado en un cuerpo fabricado totalmente de aluminio, en el que se ha instalado una pantalla panorámica de 16 pulgadas y formato 16:10, y altavoces de 2,5 W 4013, además del sistema Copilot AI.

Por su parte, el modelo Megabook K15S (799 euros) está impulsado por el procesador Intel Core i9-13900HK y una configuración de memoria de 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Además, su tecnología de refrigeración, que incorpora un ventilador de gran desplazamiento y múltiples salidas de aire, garantiza un rendimiento óptimo y una disipación de calor eficiente incluso al enfrentarse a las tareas más exigentes.

MINIORDENADOR PARA VIDEOJUEGOS

La tercera propuesta de TECNO es Mega Mini Gaming G1 (1.499 euros), una solución compacta para jugadores que ofrece rendimiento de la mano de un procesador Intel Core i9-13900HK y la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 con tecnología de rederizado DLSS 3.

Mega Mini Gaming G1 presenta un chasis de 255mm con refrigeración líquida silenciosa, y es, según la compañía, el miniordenador con refrigeración por agua más pequeño del mundo compatible con juegos de nivel AAA.