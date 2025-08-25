Sony celebra los 50 años de 'Born to Run' con el lanzamiento de una canción inédita de Bruce Springsteen

Sony Music ha celebrado los 50 años del album 'Born to run' de Bruce Springsteen --que fue publicado el 25 de agosto de 1975-- con el lanzamiento del tema inédito 'Lonely Night in the Park'.

Grabada durante las legendarias sesiones de Record Plant para 'Born to Run', y considerada con entusiasmo para su inclusión en el álbum en su momento, 'Lonely Night in the Park' llega este lunes "con una calidad de estudio nunca antes vista", según Sony.

El lanzamiento viene acompañado de una selección de fotografías inéditas de la sesión de fotos de la portada del álbum 'Born to Run' de Eric Meola.