Rusia incluye el Bachillerato Internacional en su lista de "organizaciones indeseables"

La Fiscalía de Rusia ha declarado este lunes "indeseable" a la organización suiza Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), fundada hace ya cinco décadas y que se erige como líder en educación internacional.

Las autoridades rusas consideran que esta organización busca "ajustar a los jóvenes rusos a los moldes occidentes" y difundir una educación que "impone su propia visión sobre procesos históricos, tergiversando hechos universalmente conocidos".

Así, asegura que este sistema sirve para "hacer propaganda contra Rusia e incitar la discordia interétnica", según un comunicado difundido por la propia Fiscalía.

En este sentido, la entidad ha acusado a la ONG de "hacer llamamientos al aislamiento internacional de Rusia", así como "difundir materiales que desacreditan al Ejército ruso" y "divulgar valores no tradicionales que se basan en la ideología de asociaciones extremistas".

Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información. Ciudadanos rusos, personas jurídicas rusas y apátridas que residen en Rusia con carácter permanente tienen prohibido participar en las actividades de estas organizaciones, tal y como establece la legislación rusa.