Rusia destruye una veintena de drones, dos de ellos sobre Moscú, en nuevos ataques de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que un total de 21 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido derribados, dos de ellos sobre Moscú, durante la noche del domingo al lunes, de los cuales la mayoría han sido destruidos cuando sobrevolaban la región de Smolensk.

Los drones han sido detectados entre las 23.00 y las 7.00 (hora local), también sobre Briansk, Oriol, Moscú, Kaluga y Tver, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Posteriormente, entre las 7.00 y las 8.00, la fuerzas rusas han logrado interceptar otros dos drones ucranianos en la región de Kursk, donde un vehículo aéreo no tripulado provocó el domingo leves daños materiales en una planta nuclear.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en Rusia han ido aumentando durante los últimos meses a medida que avanza la invasión rusa, que comenzó hace ya más de tres años.

