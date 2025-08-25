Reolink anuncia una nueva cámara de seguridad 4K con movimiento horizontal y vertical y el motor de IA ReoNeura

Reolink ha anunciado su motor de inteligencia artificial (IA) de última generación, ReoNeura, que presentará en septiembre en el marco de la feria alemana IFA 2025 junto con una nueva cámara 4K con movimiento horizontal y vertical.

ReoNeura impulsará la nueva era de sistemas de vigilancia de seguridad inteligente de Reolink, habilitando una amplia gama de capacidades avanzadas, desde 'Protección Perimetral' hasta 'Subtítulos en Video' y 'Análisis de Flujo de Clientes'.

Esta IA está "diseñada para ver, entender y actuar", como indican en una nota de prensa, y se presentará junto con una nueva cámara 4K con funciones de movimiento horizontal y vertical para ofrecer una cobertura nítida y detallada desde todos los ángulos.

La cámara ofrece una cobertura de 360 grados, lo que ayuda a eliminar puntos ciegos. También está equipada con la función de 'Búsqueda de vídeo con IA', que facilita y agiliza la búsqueda de momentos clave.

Estas dos novedades se presentarán en septiembre, en el marco de la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania), donde Reolink exhibirá su portfolio completo de soluciones de seguridad inteligentes, que incluyen las cámaras Duo 3 PoE para cobertura ultra amplia, Argus 4 Pro con visión nocturna a color todo el día y Elite Floodlight WiFi.