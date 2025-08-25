Agencias

Puma se dispara más de un 15% en Bolsa ante la posible salida de los Pinault, dueños de Gucci y Balenciaga

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cotización de Puma se ha disparado este lunes más de un 15% después de que hayan trascendido los planes de la familia Pinault, que controla marcas de lujo como Gucci o Balenciaga, de vender la participación del 29% que tiene en el fabricante alemán de ropa y calzado deportivo.

Las acciones de Puma se han revalorizado en la sesión de hoy un 15,96%, hasta los 21,73 euros, aunque los títulos han llegado a perforar la barrera de los 22 euros al poco de conocerse la noticia. No obstante, están un 44,41% por debajo de los niveles de hace un año.

Según 'Bloomberg', los Pinault estarían ya trabajando con asesores para sacar adelante la operación. De hecho, habrían contactado con algunos interesados, como las chinas Anta Sports Products y Li Ning, así como marcas deportivas estadounidenses y fondos inversores de Oriente Medio.

Las fuentes han señalado que los Pinault pretenden hacerse con una "prima importante" por el 29% del capital social que controlan en Puma a través del grupo Artémis. En cualquier caso, estas han indicado también que las negociaciones podrían no traducirse en una oferta en firme.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz

José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

José Luis Martínez-Almeida hace balance

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Sara Sálamo, Silvia Alonso y

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o