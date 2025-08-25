Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 25 de agosto

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Madrid y Londres prevén derribar en enero la verja de Gibraltar"

-- "Egipto busca frenar la escalada en Gaza en plena ofensiva israelí"

EL MUNDO

-- "La valoración de Sánchez va en caída libre a media legislatura"

-- "José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "El segundo hijo va a caer. No tengo prisa por volver, voy a adaptar el trabajo a mi familia y no al revés"".

ABC

-- "Puente aplaza a 2028 liberalizar el Cercanías frente al criterio de Competencia y Bruselas"

-- "La tupida red narcoterrorista que sostiene a Maduro"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno aprieta el acelerador para afrontar un otoño decisivo"

-- "La lluvia no acaba de llegar y no ayuda a la extinción de los grandes incendios"

LA RAZÓN

-- "Sánchez tendrá que responder por su blindaje en La Mareta"

-- "Arranca un curso político tensionado por el objetivo del PSOE de utilizar los incendios"

EL PERIÓDICO

-- "11 municipios cobran un IBI millonario de los hoteles"

-- "La gestión forestal, clave para que Euskadi apenas sufra incendios"

