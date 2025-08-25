Agencias

Paco León, roto tras la muerte de Verónica Echegui

Por Newsroom Infobae

Guardar

El mundo del cine español despide con profunda tristeza a Verónica Echegui, una de sus actrices más queridas, fallecida a los 42 años de edad tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de un cáncer. La noticia ha provocado una gran conmoción entre familiares, amigos y compañeros de profesión, quienes se han reunido en el Tanatorio de La Paz para dar su último adiós en medio de una atmósfera de dolor y recogimiento.

Desde primera hora del día, el tanatorio ha sido escenario de muestras de cariño y respeto hacia la intérprete. Entre los primeros en llegar se encontraban Silvia Alonso y Vicky Luengo, amigas muy cercanas, que se acercaron cabizbajas y visiblemente afectadas para arropar a la familia en este duro trance. Numerosos compañeros se han sumado a la despedida, reflejando el cariño y la admiración que Verónica despertaba en el sector.

La actriz Sara Sálamo, también amiga íntima de Verónica, acudió al tanatorio vestida de luto y ocultando su tristeza tras unas gafas de sol. Al salir, agradeció las palabras de la prensa pero prefirió no hacer declaraciones por respeto al dolor vivido en esos momentos: "Gracias chicos". Afectada pero dedicando una sonrisa a los reporteros, salió del tanatorio y se marchó en un coche.

Paco León, muy afectado, también quiso despedirse de su amiga y, aún en shock, manifestó ante los medios: "Pues sí. En fin, ¿qué os digo? Nada, que no nos lo creemos". El actor abandonó el tanatorio de La Paz con gesto serio y apenado, reflejando el impacto que ha supuesto la pérdida para sus compañeros.

Dafne Fernández y Elisa Matilla fueron otras de las actrices que acudieron juntas para despedirse de Verónica Echegui. Llegaron con semblante serio y apenado, mostrando la consternación que embarga a toda la familia artística. En este último adiós, el dolor y el cariño se mezclaron en cada gesto, dejando claro el vacío que la actriz deja en quienes compartieron su vida y su trayectoria profesional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz

José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

José Luis Martínez-Almeida hace balance

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Sara Sálamo, Silvia Alonso y

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o