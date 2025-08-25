Paco León, roto tras la muerte de Verónica Echegui

El mundo del cine español despide con profunda tristeza a Verónica Echegui, una de sus actrices más queridas, fallecida a los 42 años de edad tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de un cáncer. La noticia ha provocado una gran conmoción entre familiares, amigos y compañeros de profesión, quienes se han reunido en el Tanatorio de La Paz para dar su último adiós en medio de una atmósfera de dolor y recogimiento.

Desde primera hora del día, el tanatorio ha sido escenario de muestras de cariño y respeto hacia la intérprete. Entre los primeros en llegar se encontraban Silvia Alonso y Vicky Luengo, amigas muy cercanas, que se acercaron cabizbajas y visiblemente afectadas para arropar a la familia en este duro trance. Numerosos compañeros se han sumado a la despedida, reflejando el cariño y la admiración que Verónica despertaba en el sector.

La actriz Sara Sálamo, también amiga íntima de Verónica, acudió al tanatorio vestida de luto y ocultando su tristeza tras unas gafas de sol. Al salir, agradeció las palabras de la prensa pero prefirió no hacer declaraciones por respeto al dolor vivido en esos momentos: "Gracias chicos". Afectada pero dedicando una sonrisa a los reporteros, salió del tanatorio y se marchó en un coche.

Paco León, muy afectado, también quiso despedirse de su amiga y, aún en shock, manifestó ante los medios: "Pues sí. En fin, ¿qué os digo? Nada, que no nos lo creemos". El actor abandonó el tanatorio de La Paz con gesto serio y apenado, reflejando el impacto que ha supuesto la pérdida para sus compañeros.

Dafne Fernández y Elisa Matilla fueron otras de las actrices que acudieron juntas para despedirse de Verónica Echegui. Llegaron con semblante serio y apenado, mostrando la consternación que embarga a toda la familia artística. En este último adiós, el dolor y el cariño se mezclaron en cada gesto, dejando claro el vacío que la actriz deja en quienes compartieron su vida y su trayectoria profesional.