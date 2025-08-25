Nofumadores exige la prohibición total de los vapeadores desechables en España

La asociación Nofumadores.org exige al Gobierno la prohibición "absoluta" de la comercialización de los vapeadores desechables en España, así como un plan para poner fin a todo el sector del vapeo en el país.

"Si el Ejecutivo no diera este paso de inmediato, la venta debería restringirse de forma exclusiva y transitoria a los estancos, como antesala de su prohibición total", apunta la organización este lunes en un comunicado.

En este sentido, la presidenta de Nofumadores.org. Raquel Fernández ha señalado que el vapeo "engancha" a los menores a la nicotina, tal y como indica la ola de estudios en 2024 y 2025. "España no puede quedarse atrás mientras otras naciones como Bélgica, Francia o el Reino Unido ya han vetado, o están a punto de hacerlo, los cigarrillos electrónicos desechables", ha subrayado.

Nofumadores.org ha explicado que los DSLN, dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, cuyo nombre de marketing, vapeador, creado por la industria, "evoca una falsa seguridad de inhalar vapor de agua, se han propagado a través de redes sociales, el patio de recreo y un marketing dirigido a los preadolescentes, convirtiéndose en la mayor puerta de entrada al tabaco para los menores españoles, los cuales tienen su primer contacto alrededor de los 12 años".

Así, añade que un metaestudio recién publicado por la Universidad de York y la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Reino Unido) en la revista científica 'Tobacco Control', concluye que los menores que vapean son cerca de tres veces más propensos a fumar cigarrillos que quienes no lo hacen.

Además, recuerda que el estudio liderado por Marisa A. Bittoni (Ohio State University), sobre casi 7.000 casos, llegaba a la conclusión de que los consumidores duales, aquellos que alternan cigarrillos convencionales con dispositivos electrónicos, presentan hasta 40 veces más probabilidades de cáncer de pulmón frente a quienes nunca fumaron, y aproximadamente cuatro veces más que los fumadores exclusivos de tabaco. La asociación también subraya que el vapeo exclusivo se asocia a un 129 por ciento más de EPOC, el doble de riesgo cardiovascular y una mayor presión arterial.

"HACIENDA FRENA LAS POLÍTICAS CONTRA TABACO Y VAPEO"

Nofumadores.org valora que el borrador de la nueva ley antitabaco, en el que trabaja el Ministerio de Sanidad, incluya la eliminación de los vapeadores desechables, la ampliación de los espacios sin humo y la equiparación regulatoria de los cigarrillos electrónicos, pero advierte de su "profunda preocupación" por la posible interferencia del Ministerio de Hacienda.

La asociación recuerda que ya en el pasado Hacienda bloqueó medidas de salud pública, como ocurrió con la exclusión del empaquetado neutro en el Plan Integral de Tabaquismo. Además, denuncia la opacidad de los contactos entre Hacienda y la industria tabaquera, que "no cuenta con mecanismos de transparencia para garantizar el cumplimiento del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS que obliga a los gobiernos a proteger sus políticas de salud pública de la injerencia de la industria tabaquera y de sus intereses comerciales".

Para la asociación, esta falta de transparencia no es casual: "El precedente del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reveló cómo las tabaqueras tuvieron acceso directo al máximo responsable fiscal para influir en legislaciones que las beneficiaban", apunta.

Con estos antecedentes, la presidenta de Nofumadores.org considera que "existen indicios fundados para pensar que Hacienda podría no estar alineada con Sanidad y que, en consecuencia, intentará evitar que los cigarrillos electrónicos se vendan exclusivamente en estancos o incluso buscarán algún subterfugio para salvar a los vapeadores desechables, poniendo los intereses de la industria por delante de la salud pública".

Nofumadores.org denuncia que el Ministerio de Hacienda se ha vuelto "adicto" a los ingresos del tabaco, que en 2023 alcanzaron una cifra récord de 8.965 millones de euros entre impuestos especiales e IVA, según datos oficiales. Sin embargo, recuerda que, por cada euro recaudado, la sociedad española gasta cuatro en tratar las enfermedades y consecuencias derivadas del tabaquismo, lo que "convierte esta dependencia fiscal en un negocio ruinoso para la salud pública y para las arcas del Estado", finaliza.