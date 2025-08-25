Microsoft habilita la inscripción en el programa de actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 10

Microsoft ha iniciado el despliegue del botón que permite inscribirse en el programa de actualizaciones de seguridad Extendidas (ESU, por sus siglas en inglés), pero lo está haciendo de manera progresiva.

ESU es un programa que extiende la protección de los ordenadores cuando termina el soporte oficial, lo que ocurrirá con Windows 10 el próximo 14 de octubre. Para ello, ofrece actualizaciones de seguridad mensuales importantes y críticas.

Este programa requiere un pago por parte de los consumidores, de 30 dólares o de mil puntos de Microsoft Rewards, así como inscribir el ordenador antes de que el ESU finalice el 13 de octubre de 2026.

Microsoft ha iniciado recientemente el despliegue del botón que permite a los usuarios inscribirse. Como explican en Windows Latest, este botón puede que no está disponible todavía para todo el mundo, porque la compañía lo está introduciendo lentamente.

El programa no cubre las actualizaciones de 'software' ni el soporte técnico.