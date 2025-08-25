Meta se asocia con Midjourney para licenciar su tecnología estética e incluirla en sus futuros modelos y productos

Meta ha anunciado una nueva asociación con la compañía de generación de imágenes Midjourney para licenciar su tecnología estética y utilizarla en sus futuros modelos y productos, en una colaboración técnica conjunta con la que planean desarrollar nuevos servicios.

La compañía de Inteligencia Artificial (IA) es conocida por sus modelos de generación de imágenes, como es el caso de su última versión V7, que permite generar contenido de alta calidad a partir de descripciones de texto y que introduce un modo borrador para generar imágenes más rápidas y menos costosas. Asimismo, también dispone de un modelo de generación de vídeo V1.

En este sentido, con el objetivo de mejorar los servicios de la compañía liderada por Mark Zuckerberg en este ámbito, "llevando belleza a miles de millones de personas", Meta se ha asociado con Midjourney de cara a licenciar el uso de su tecnología estética para sus futuros modelos y productos.

Así lo ha dado a conocer recientemente el director de IA de Meta, Alexander Wang, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que se trata de una colaboración técnica entre sus equipos de investigación, como parte del esfuerzo de Meta por asociarse con "las mejores empresas de la industria", complementando así su trabajo y experiencia.

En concreto, Wang ha compartido que, para garantizar que Meta pueda ofrecer "los mejores productos posibles" en generación de imágenes con IA, es "necesario adoptar un enfoque integral". Con ello, ha hecho referencia a la necesidad de incluir talento de primer nivel, una hoja de ruta informática "ambiciosa" y la colaboración "con los mejores actores de la industria".

En este marco, la compañía se ha fijado en la tecnología de Midjourney que, según ha subrayado Wang, ha logrado "verdaderas proezas de excelencia técnica y estética". De esta forma, al licenciar su tecnología estética, no solo se comenzará a incluir en los servicios de Meta, sino que también desarrollarán nuevos productos de forma conjunta.

Aunque Meta no ha compartido más detalles sobre esta nueva asociación, Wang ha detallado que compartirán más información pronto y mostrarán sus novedades junto a Midjourney.