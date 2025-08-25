Agencias

Más de cinco kilos de heroína incautados y 17 detenidos en una operación antidroga en Jerez

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a 17 personas en la zona sur de Jerez de la Frontera como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y ha incautado más de cinco kilos de heroína, la mayor cantidad de esta droga intervenida en los últimos años, todo ello durante una operación antidroga en la localidad.

El operativo se desarrolló en la mañana del pasado viernes 22 de agosto, dentro de la llamada operación Fábrica, llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez, ha informado en una nota la Policía Nacional.

Los agentes practicaron seis registros de forma simultánea en varias viviendas situadas en la barriada de San Telmo y en un inmueble de la avenida Blas Infante, con las correspondientes autorizaciones judiciales del Juzgado de Instrucción de la ciudad.

En el transcurso de los registros, aparte de los 5,510 kilogramos de heroína, también se intervino 650 gramos de cocaína, 6,8 gramos de hachís y casi 500 papelinas de cocaína, heroína y rebujo, lo que evidencia la importancia del clan delictivo desmantelado.

También se localizaron una escopeta de aire comprimido, un machete de grandes dimensiones, 16.523 euros --la mayor parte en billetes en efectivo--, balanzas de precisión, material destinado a la distribución de droga y diversa documentación de interés para la investigación.

Los presuntos autores fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial.

En el operativo participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y guías caninos especializados en la detección de drogas, quienes colaboraron con el Grupo de Estupefacientes en las actuaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza

Al menos 14 muertos por

Un fósil prueba nuestro mestizaje con neandertales hace 140.000 años

Un fósil prueba nuestro mestizaje

Bangladesh rechaza destinar más recursos a los rohingyas y anuncia un plan para su repatriación voluntaria

Bangladesh rechaza destinar más recursos

Telefónica Chile ofrece el rescate anticipado y voluntario de 80,1 millones en bonos

Telefónica Chile ofrece el rescate

El español Iker Lecuona sustituirá a Álvaro Bautista en Ducati en el Mundial de Superbikes de 2026

El español Iker Lecuona sustituirá