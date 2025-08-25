Más cobertura vegetal está secando los suelos en todo el mundo

Si bien la cobertura vegetal de la Tierra se ha expandido en las últimas décadas, este reverdecimiento suele asociarse con una disminución de la humedad del suelo, sobre todo en regiones áridas.

Es la paradoja "sorprendente y preocupante", según los autores, que ofrece como conclusión un estudio que se publica en Communications Earth & Environment.

Dirigidos por el profesor Chen Yaning, del Instituto de Ecología y Geografía de Xinjiang de la Academia China de Ciencias, los investigadores emplearon un enfoque multifacético que integró observaciones satelitales de múltiples fuentes, conjuntos de datos de reanálisis y resultados de 12 modelos del sistema terrestre.

Este análisis exhaustivo, que abarca el período comprendido entre 1982 y 2100, permitió a los investigadores evaluar cuantitativamente la relación causal entre la dinámica de la vegetación y la humedad del suelo.

REVERDECIMIENTO QUE SECA EL SUELO

Sus hallazgos revelan que, si bien un impresionante 65,82 % de las áreas con vegetación a nivel mundial han experimentado un reverdecimiento, casi la mitad de estas áreas experimentaron simultáneamente un secado significativo del suelo: un patrón de reverdecimiento-secado. Esta tendencia perjudicial es más pronunciada en regiones vulnerables como África Central, Asia Central, el este de Australia y las latitudes medias y altas de Europa.

Por el contrario, los patrones de "reverdecimiento-humectación", donde el crecimiento de la vegetación se vincula con una mayor humedad del suelo, se observaron principalmente en partes de América del Norte, la Península India y el sur del Sahel.

"El reverdecimiento no siempre beneficia a los recursos hídricos", afirmó Liu Yongchang, primer autor del estudio. "En regiones con escasez de agua, un mayor crecimiento de la vegetación puede intensificar la transpiración y exacerbar la desecación del suelo".

Este estudio destaca la necesidad de equilibrar la restauración ecológica con la disponibilidad de agua y proporciona información valiosa para la gestión sostenible del territorio y la planificación de la seguridad hídrica.