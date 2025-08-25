Los últimos plegables de Samsung desactivan las preferencias del modo de No Molestar

Los últimos móviles de Samsung con pantallas plegables, como son el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7, presentan un problema en el modo de 'No molestar' que desactiva las preferencias establecidas por el usuario.

La compañía surcoreana presentó los dos dispositivos móviles este mes de julio, con los que pretende "explorar los límites de la ingeniería", y mejorar el 'hardware' para que fuesen cada vez más finos y ligeros.

No obstante, en las últimas semanas se han reportado problemas en estos móviles a la hora de establecer preferencias en el modo de 'No Molestar' debido a un error en la versión de One UI 8, tal y como ha recogido el equipo de SamMobile.

En concreto, el citado medio ha asegurado que en su Galaxy Z Fold 7 las preferencias de 'No Molestar' se restablecían automáticamente "de vez en cuando", ya que establecía unas prioridades a la hora de permitir llamadas o mensajes de ciertos contactos, así como notificaciones de algunas aplicaciones, y a la mañana siguiente descubrían que se habían perdido.

Algunos usuarios en Reddit ya informaron de este error hace unas semanas, cuando advirtieron de que la configuración de 'No Molestar' "se reinicia sola", aunque en este caso ocurría en un Samsung Galaxy S23.

Hace unos días, Samsung lanzó la quinta versión beta de One UI 8 para la serie Galaxy S25 y, según su registro de cambios, corrigió este problema, pero esta actualización no está disponible para el Galaxy Z Fold 7 ni el Galaxy Z Flip 7, por lo que el error sigue ocurriendo en estos dispositivos, según ha apuntado el portal especializado SammyGuru.