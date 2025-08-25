LG renueva su plataforma Gaming Portal y añade nuevas funciones para 'cloud' para potenciar su ecosistema de videojuegos

LG Electronics ha renovado su plataforma de juegos para televisores y dispositivos con sistema webOS, Gaming Portal, y ha añadido nuevas funciones en sus televisores con juegos alojados en la nube para potenciar su ecosistema de entretenimiento.

La compañía ha asegurado que la nueva versión de Gaming Portal ya está disponible en más de 30 países, entre los que se incluye España, que transforma la manera en que los usuarios disfrutan tanto de juegos nativos como de títulos AAA, ya sea con el mando a distancia o con un mando de videojuegos.

En concreto, la actualización de la interfaz, que ha comenzado a implementarse recientemente, permite la búsqueda y el acceso a grandes títulos gracias a su Gamepad, que facilita la elección de servicios 'cloud' de juego como Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid o Xbox Game Pass Ultimate, según ha explicado la compañía en una nota de prensa.

La nueva experiencia de usuario incluye accesos directos para adquirir accesorios esenciales para el juego como mandos a distancia y controles, mientras que con la pestaña 'Recomendado para ti', los jugadores pueden acceder a promociones y opciones de compra.

Asimismo, los usuarios también se podrán beneficiar de un 20 por ciento de descuento en la compra de un mando inalámbrico Xbox, mientras que en Estados Unidos es posible adquirir el Magic Remote de LG directamente desde la aplicación ShopTime, tal y como ha recogido la compañía surcoreana.

LG también ha ampliado el catálogo, tanto con títulos para un solo jugador como experiencias multijugador, y gracias a la alianza con Blacknut, los usuarios pueden suscribirse a títulos individuales como Agatha Christie, Murder on the Orient Express, Who Wants to Be a Millioneare? o Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speechway.

Por otra parte, también se incluyen propuestas inmersivas como Everdream Valley o el caótico Overcooked! 2. Algunos juegos como The Jackbox Party Starter o el próximo Inua: A Story in Ice and Time, no quieren el uso de un mando.

Además, la colaboración con Play Works permite acceder gratuitamente a clásicos como Wheel of Fortune, Tetris y PAC-MAN, junto a novedades como Creature Mix, donde se combinan ADN animal e inteligencia artificial, o el título de aventuras Temple Maze.

CONTENIDO EN 4K Y HDR A 120 HZ

La compañía también ha anunciado que sus televisores son los primeros del mundo en proyectar contenido en 4K y HDR a 120 hercios con juegos alojados en la nube a través de la aplicación nativa de GeForce NOW, una función obtenida gracias a una colaboración con Nvidia.

"Gaming Portal se consolida como un centro de entretenimiento todo en uno para cualquier tipo de 'gamer', con un catálogo de más de 4.000 títulos en la nube y 600 juegos gratuitos", ha afirmado el responsable de webOS Platform Business Center en la división LG Media Entertainment Solution, Chris Jo, que ha destacado que las mejoras en la interfaz y la colaboración con nuevos socios les permiten ofrecer más juegos a más personas en todo el mundo.

De esta manera, el nuevo Gaming Portal está disponible en televisores inteligentes LG, monitores Smart y televisores de terceros con webOS, y LG ha asegurado que seguirá optimizándose para ofrecer "una experiencia 'gaming' completa en 'streaming'".