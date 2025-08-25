Las FDS denuncian un nuevo ataque de grupos armados gubernamentales en el este de Siria

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han denunciado este domingo un ataque con ametralladoras y un dron por parte de grupos armados "afiliados" al Gobierno de transición sirio contra un puesto militar en la localidad de Al Yunaina, en el este del país, que ha dejado heridos cinco combatientes kurdos y "bajas entre los atacantes".

"Grupos armados afiliados al Gobierno de Damasco lanzaron un ataque contra un puesto militar del Consejo Militar de al Kasra en la ciudad de Al Yunaina, en la zona rural occidental de Deir Ezzor, utilizando ametralladoras BKC y un dron", han anunciado en su canal de Telegram en lo que han considerado como "un intento desesperado por sembrar el caos y desestabilizar la región, coincidiendo con la reciente escalada de ataques de Estado Islámico".

Las fuerzas kurdo-árabes han asegurado que "repelieron valientemente el ataque (...), causando bajas confirmadas entre los atacantes", si bien han lamentado que "cinco de nuestros combatientes resultaron heridos en los enfrentamientos".

Además, han tildado estos ataques de "traicioneros" y han asegurado que "no (les) disuadirán de cumplir con (su) deber". "Responsabilizamos directamente al Gobierno de Damasco de las acciones de estos grupos y le instamos a que controle de inmediato a sus miembros y cese estas agresiones de inmediato", han concluido.

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado.

Las FDS --el principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido en varias ocasiones la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" en el país tras la caída en diciembre del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad.