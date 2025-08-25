Agencias

La UE apoya a Jordania con una ayuda macrofinanciera de 500 millones de euros

Por Newsroom Infobae

La Unión Europea apoyará a Jordania con una ayuda macrofinanciera de 500 millones de euros tras firmar un Memorando de Entendimiento en el marco de una Asociación Estratégica e Integral más amplia entre ambos socios, adoptada a principios de año.

Este desembolso, que busca ayudar a un socio clave en Oriente Próximo a cubrir parte de sus necesidades de financiación externa y a apoyar sus reformas económicas, se canalizará en un plazo de hasta dos años y medio, sujeto al cumplimiento de una serie de medidas por parte de Amán.

Las reformas acordadas buscan fortalecer la economía jordana en áreas clave como la gestión de las finanzas públicas, la fiscalidad y la lucha contra la corrupción, la protección social y las políticas laborales, la transición verde y el entorno empresarial.

Está previsto que el desembolso del primer tramo se realice dentro de un mes a partir de la firma y está condicionado a una evaluación positiva por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior y a la luz verde en el marco del programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Jordania.

El desembolso del segundo y tercer tramo dependerá, además, de la aplicación oportuna y eficaz de las medidas políticas acordadas, mientras que tanto la Comisión Europea como el Servicio Europeo de Acción Exterior seguirán de cerca la situación en coordinación con sus socios internacionales.

