La selección española se sitúa décima en el último 'Power Ranking' de FIBA previo al Eurobasket

El 'Power Ranking' de la FIBA, un sistema subjetivo de clasificación que determina las opciones de las selecciones antes de una gran cita internacional, coloca a España en el décimo lugar antes del inicio del Eurobasket Masculino el próximo miércoles.

El combinado español, defensor del título, vuelve a estar lejos de los considerados principales aspirantes a ganar un trofeo, una situación que lleva viviendo ya en los últimos años y que no le impidió ganar el Mundial en 2019 y el Eurobasket de 2022.

El equipo que entrena Sergio Scariolo mejora una posición respecto a la anterior clasificación tras el término de su gira de preparación, que se ha saldado con cinco derrotas y tan sólo un triunfo, ante Chequia, aunque ha tenido también derrotas ajustadas ante favoritas como Francia y Alemania.

FIBA no olvida que España es la actual campeona, aunque eso no impide que posicione por delante a selecciones como Finlandia (9ª), Italia (8ª), esta con la que comparte grupo de la primera fase, y Letonia (7ª), mientras que está por delante de la Eslovenia de Luka Doncic (11ª).

En cuanto a las tres primeras posiciones en estos pronósticos, no hay cambios y Serbia, que acude con un potente equipo liderado por Nikola Jokic, sigue siendo señalada como la gran favorita, con Alemania, actual campeona del mundo, y Francia, pese a las bajas, como segunda y tercera, respectivamente. Grecia, con la vuelta a la acción de Giannis Antetokounmpo, es la que más mejora en este 'Power Ranking', pasando de la octava a la cuarta plaza, por delante de otras candidatas como Lituania y Turquía.