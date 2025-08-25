La Justicia de Pakistán condena a penas de hasta 10 años de prisión a decenas de líderes del partido de Jan

Un tribunal paquistaní ha condenado este lunes a 59 líderes del partido del ex primer ministro Imran Jan, el Movimiento por la Justicia en Pakistán (PTI), a penas de hasta diez años de prisión tras hallarlos culpables de participar en un ataque contra el exministro del Interior Rana Sanaullá durante los disturbios del 9 de mayo de 2023.

Así, la Corte Anticorrupción de Faisalabad ha indicado que otros 34 miembros del partido han sido exonerados en relación con el caso, que se remonta a estas fuertes protestas, que llevaron a la detención de miles de personas, según informaciones recogidas por el diario 'Dawn'.

El jefe del equipo legal del PTI, Malil Jalid Shafiq, ha confirmado que 16 de estos individuos han sido condenados a tres años de cárcel. Este veredicto se suma a una larga lista de condenas contra líderes de la formación, que ya suman más de un centenar.

El pasado 31 de julio, este mismo tribunal condenó a un centenar de trabajadores y miembros del PTI a penas de hasta diez años de prisión, también en relación con los disturbios, que se saldaron con casi una decena de muertos.