La Bolsa de Hong Kong expulsa definitivamente a Evergrande

La negociación de las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande, en proceso de liquidación, ha sido cancelada definitivamente este lunes en la Bolsa de Hong Kong después de que la cotización de la compañía haya permanecido suspendida desde el 29 de enero de 2024.

El pasado 12 de agosto, la inmobiliaria china ya adelantó que no solicitaría la revisión de esta decisión de la Bolsa de Hong Kong, cuyo Comité de Cotización había informado a principios de mes a Evergrande de la cancelación, de conformidad con el reglamento del parqué hongkonés, debido a que la compañía "no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos" para reanudar la negociación.

La cotización de las acciones de Evergrande permanecía suspendida desde su interrupción el 29 de enero de 2024, cuando fue ordenada la liquidación de la empresa ante su elevado endeudamiento, y no se había reanudado antes del 28 de julio de 2025, superando así el tope de 18 meses consecutivos de suspensión contemplado en el reglamento de la Bolsa de Hong Kong.

Evergrande debutó en la Bolsa de Hong Kong en 2009 y llegó a alcanzar su mayor capitalización bursátil en 2017, cuando las acciones de la empresa escalaron hasta los 31,55 dólares de Hong Kong, aunque en 2021 el gigante chino advirtió del riesgo de incurrir en impagos ante las dificultades para obtener la liquidez y tras acumular un pasivo de más de 300.000 millones de dólares (255.922 millones de euros).

En este sentido, tras un largo proceso, el 29 de enero de 2024, el Tribunal Superior de Hong Kong declaró en liquidación a China Evergrande Group y nombró a Edward Middleton y Tiffany Wong, directores generales de Alvarez & Marsal Asia Limited, como sus liquidadores.