Juanjo, íntimo amigo de Amador Mohedano, lanza un demoledor dardo a Rosa Benito: "Un poco de tacto, que lo evite..."

Amador Mohedano está en el punto de mira desde que su hija Rosario Mohedano compartió varias imágenes de sus vacaciones familiares en Chipiona (Cádiz), en las que se aprecia el deterioro y la llamativa pérdida de peso que ha sufrido el hermano de Rocío Jurado desde que fue ingresado de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera el pasado 18 de julio a causa de un problema intestinal.

Alejado de los focos y recuperándose poco a poco de su bajón físico tras asegurar que no hay motivo para la preocupación porque aunque continúa débil, cada vez se encuentra mejor, su íntimo amigo Juanjo -en cuyo blog colabora periódicamente y en contacto permanente con él- ha visitado este domingo el plató de 'Fiesta' para lanzar un mensaje tranquilizador sobre el estado del exmarido de Rosa Benito y no ha dudado en lanzar un 'dardo' a la colaboradora por los enigmáticos mensajes que ha compartido en redes sociales tras salir a la luz el delicado trance que está atravesando Amador.

"Él está mejor. Es verdad que a veces el cuerpo no acompaña con la situación personal, pero no, él está animado y queriendo recuperarse, lo que pasa que esto, todo el digestivo... es lento. Hay que tomarlo, como dice él, con paciencia. Es un problema digestivo, lo ha dicho todo claro, lo que pasa que es verdad que la prensa lo intenta exagerar, pero de momento está... hay mucho Amador para rato" ha asegurado su amigo, dejando claro que el tío de Rocío Carrasco no padece ninguna enfermedad grave como se ha especulado en los últimos días.

Como desvela, dichos rumores no han afectado a Amador porque "él está acostumbrado. Él ha estado con Rocío Jurado toda la vida y está acostumbradísimo ya todo esto, pero le ha molestado cuando es mentira". "Él está bien, está animado porque todo esto lo único que hace es darle más cariño. La gente está moviéndose por darle más cariño, ¿no? Y además hasta en las teles ahora le tratan con más cariño también, que ya se lo merecía, entonces yo me quedo con eso" expresa.

Y aunque reconoce que el hecho de vivir "separados a muchos kilómetros" impide que su hija Rosario pueda hacer "una vida diaria" con su padre, sí asegura que la artista "está pendiente" en todo momento de su padre: "Dicen que está casi como abandonado y no es verdad, tiene un hijo allí y tiene comunicación con la familia". "Y su casa está impoluta, eso es otro mito. Nadie se lo consentiría de toda la gente que le quiere. Si vieran algo raro en la casa de Amador, ya te digo yo que estaría la gente encima de él para evitarlo" afirma rotundo, negando así que Amador viva en malas condiciones como se ha dicho.

Respecto a los mensajes misteriosos que ha publicado Rosa Benito en redes coincidiendo con la preocupación por la salud de su exmarido, Juanjo se ha mostrado implacable y ha pedido algo a la que fuera cuñada de 'La más grande': "Yo le aprecio y le deseo lo mejor, pero por una vez voy a ser un poco portavoz de mucha gente, de que cuando le pase algo, que esté la gente preocupada por él, que evite comentarios místicos, que se puede interpretar justo como lo que no es. Es lo único que digo".

"Estamos viendo durante muchos años que son demasiadas coincidencias, y al momento que dices tú, 'joder, es que está flojito, un poco de tacto'. Yo entiendo también que no lo hace queriendo, que a lo mejor ella vive de las redes, necesita un poco de movimiento. Es la vida que toca" apunta, dejando entrever que las publicaciones de la ex de Amador podrían estar pensadas para tener protagonismo en este momento.

"Yo lo que digo que es verdad que ella, yo creo que tiene un cariño personal y que tenga un poco de tacto, nada más, es lo que digo. Que hay mucha gente que lo quiere, que la aprecia, y sobre todo en estos momentos, creo que es lo que toca" ha sentenciado, dejando en el aire si el cuñado de Ortega Cano echa de menos en estos momentos el apoyo de Rosa.