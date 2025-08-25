Imputado en Alemania un ciudadano estadounidense acusado de espiar para China

La Fiscalía de Alemania ha imputado este lunes a un ciudadano estadounidense que trabajaba en una base militar del país por realizar presuntamente actividades de espionaje para el Gobierno de China.

Las autoridades de la ciudad de Karlsruhe, situada en el suroeste del país, han indicado que el hombre habría estado entregando "información clasificada" del Ejército estadounidense a servicios de Inteligencia chinos.

"Es suficientemente sospechoso de haber aceptado participar en actividades de espionaje para un servicio secreto extranjero en un caso especialmente grave", han indicado en un comunicado.

Así, han señalado que el hombre habría trabajado entre 2017 y 2023 para un contratista civil del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. "Desde 2020, como muy tarde, desempeñaba su actividad en una base militar estadounidense en Alemania", tal y como han explicado.

En el verano de 2024, se puso en contacto varias veces con organismos estatales chinos, a los que ofreció información sensible sobre el Ejército. El hombre fue detenido a principios de noviembre en el sur de Alemania y, desde entonces, se encuentra en prisión preventiva.

En los últimos meses, la Policía alemana ha detenido a varias personas que presuntamente espiaban para un servicio secreto chino. En abril de 2024 se produjo el arresto de un antiguo colaborador del eurodiputado del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah por haber difundido información sobre el Parlamento Europeo y haber espiado presuntamente a opositores chinos en Alemania.