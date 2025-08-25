Agencias

H&M estrena su primera tienda física y online en Brasil

H&M ha aterrizado en Brasil a través de la apertura de su primera tienda física y online en el país, según ha informado la compañía en un comunicado.

La firma ha habilitado de forma simultánea un establecimiento en el centro comercial Iguatemi de São Paulo y la plataforma de e-commerce en este país.

Se trata de la primera vez que la compañía textil estrena su presencia física y digital en un nuevo mercado, según ha especificado.

"Traer H&M a Brasil es más que un lanzamiento: se trata de construir una conexión duradera con un país que nos inspira", declaró el consejero delegado de H&M Group, Daniel Erver.

Con este debut, H&M suma tiendas en 79 mercado y venta online en 61 mercados.

