Hamás acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra con un ataque "deliberado" sobre médicos y periodistas

El grupo palestino Hamás ha acusado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de lanzar un ataque "deliberado" sobre médicos y periodistas al bombardear el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, lo que constituiría un nuevo crimen de guerra que se suma a "un sangriento historial de masacres".

Hamás ha afirmado en un comunicado que este tipo de ataques demuestran el "desprecio" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su Gobierno "terrorista" hacia el Derecho Internacional.

Con esta nueva "masacre", ha añadido, las fuerzas israelíes pretenden intimidar a los periodistas para que no den cuenta de la "limpieza étnica" y de la crisis humanitaria en que vive sumida la Franja de Gaza, donde Netanyahu aplica "una política de hambruna sistemática", según un comunicado recogido por el portal Filastin.

Por ello, Hamás ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas "inmediatas" para detener el "genocidio sistemático" y garantizar la ayuda "urgente" a la población gazatí. El grupo palestino ha apelado a la responsabilidad específica de los dirigentes de países árabes y musulmanes.