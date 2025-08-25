Grok 2.5 ya está disponible en código abierto y Grok 3 lo estará "en unos 6 meses"

El modelo de lenguaje de xAI Grok 2.5 ya está disponible con una versión de código abierto para que los usuarios puedan descargarlo, ejecutarlo e incluso modificarlo, mientras que el modelo Grok 3 también se lanzará en código abierto "en unos seis meses".

El CEO de xAI, Elon Musk, ha anunciado que Grok 2.5, "el mejor modelo de la compañía en 2024", está disponible en código abierto, según ha recogido el propio magnate en una publicación en su perfil de X.

De esta manera, Grok 2.5 ya tiene una licencia abierta en Hugging Face, gratis para todos usuarios, pero cuenta con algunas limitaciones fijadas en el Acuerdo de licencia comunitaria de Grok 2, entre las que destacan que el modelo no se podrá utilizar para entrenar, crear o mejorar otros modelos de lenguaje.

Del mismo modo, Musk también ha anunciado el compromiso de lanzar otra versión de cógido abierto del modelo de lenguaje de Grok 3, una versión que estará disponible "en unos seis meses".

Otras empresas del sector, como es el caso de OpenAI, han llevado a cabo movimientos similares, ya que la compañía dirigida por Sam Altman lanzó a principios de este mes dos modelos de razonamiento abiertos, personalizables y gratuitos, los gpt-oss, con un rendimiento comparable a los modelos o4-mini y o3.