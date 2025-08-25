Gloria Camila acude al concierto de su chico para zanjar los rumores de crisis sentimental

Álvaro García ha acaparado los titulares estos últimos días debido a los rumores de crisis con Gloria Camila. Además, también se ha hablado de una posible mala relación con la familia de la joven... pero, ¿qué hay de cierto en todas estas especulaciones?

Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.

Además, no lo hizo sola, estuvo acompañada por su primo Chema y sus sobrinos, Rocío y David Flores... todo un detalle que refleja la buena relación que Álvaro mantiene con los familiares más cercanos de la hija de Ortega Cano.

Entregada al repertorio que su chico estaba ofreciendo, Gloria llegó a dibujarle un corazón en el aire cuando este interpretaba la canción 'Estoy hecho de pedacitos de ti' de Antonio Orozco... toda una declaración de intenciones.