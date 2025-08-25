Agencias

Gloria Camila acude al concierto de su chico para zanjar los rumores de crisis sentimental

Por Newsroom Infobae

Guardar

Álvaro García ha acaparado los titulares estos últimos días debido a los rumores de crisis con Gloria Camila. Además, también se ha hablado de una posible mala relación con la familia de la joven... pero, ¿qué hay de cierto en todas estas especulaciones?

Este sábado, el cantante ofreció un concierto en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Alcalá de los Gazules, y su pareja acudió demostrando que es su fan número uno y acallando así todos los rumores de distanciamiento con él.

Además, no lo hizo sola, estuvo acompañada por su primo Chema y sus sobrinos, Rocío y David Flores... todo un detalle que refleja la buena relación que Álvaro mantiene con los familiares más cercanos de la hija de Ortega Cano.

Entregada al repertorio que su chico estaba ofreciendo, Gloria llegó a dibujarle un corazón en el aire cuando este interpretaba la canción 'Estoy hecho de pedacitos de ti' de Antonio Orozco... toda una declaración de intenciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

Xabi Alonso: "Después de la

Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich pasan a segunda ronda en Flushing Meadows

Los españoles Pablo Carreño y

Israel insta a Europa a "elegir" entre su país y Hamás tras la dimisión de ministros de Países Bajos

Israel insta a Europa a

Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

Aumentan a seis muertos y

El alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

El alcalde de Cali denuncia