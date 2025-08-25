Fabiola Martínez se desmarca de la portada de Bertín Osborne con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común

Fabiola Martínez lleva evitando a las cámaras desde que el pasado miércoles se publicó en portada de la revista '¡Hola!' el primer posado de Bertín Osborne con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, de año y medio, al que ha decidido presentar públicamente dándole el mismo lugar que ha dado al resto de sus hijos y "normalizando" su relación con el pequeño porque -en sus propias palabras- aunque "no quería volver a ser padre, lo soy", y no quiere que parezca que el menor está "escondido" cuando no es así.

El viernes la exmujer del presentador -madre de sus hijos Kike y Carlos, de la que se separó en 2021 tras más de dos décadas de amor- rompía su silencio en conversación telefónica con el programa 'Vamos a ver' para dejar claro que no tiene nada que decir sobre la exclusiva que Bertín ha dado con su hijo menor y la esteticien paraguaya (con la que posa por separado para no dar pie a malentendidos mostrando una imagen de familia que no son) porque "no tiene nada que ver conmigo".

Y este lunes se ha reafirmado en su decisión de mantenerse al margen del posado de su exmarido con Gabriela y el pequeño David: "Ya sabéis que he dicho que no tengo nada que decir" ha afirmado visiblemente incómoda. "Lo siento, de verdad, sabéis que siempre os atiendo, pero es que en esto no tengo nada que decir. Respetarlo, por favor" ha añadido, guardando silencio sobre qué le parece que Bertín no haya cobrado nada por la exclusiva, ni siquiera para la Fundación que lleva el nombre de su hijo Kike.

"Yo creo que la opinión está sobrevalorada" ha sentenciado en referencia a que a nadie le tiene que importar qué piensa ella sobre el paso al frente del artista, dejando en el aire si va a poner de su parte para que sus hijos tengan relación con el de Gabriela.

"Que no, no voy a decir nada. Por favor, en serio, de verdad. Llevo días evitando encontrarme con vosotros. Es que sois incansables" ha zanjado mordiéndose el labio en un gesto involuntario que refleja su incomodidad con este tema. "Yo estoy muy bien, deseando que vuelvan los niños. Arrancar septiembre, otra vez, trabajo, rutinas, que también hace falta" ha concluido, revelando así que en estos momentos Kike y Carlos están disfrutando de las vacaciones con Bertín, sobre el que se ha mostrado cerrada en banda a hablar.