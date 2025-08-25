El presidente polaco veta una ley para extender las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos

El presidente de Polonia, el ultraderechista Karol Nawrocki, ha vetado este lunes una legislación aprobada por el Parlamento para extender las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos y ampliar su estatus de protección temporal hasta marzo de 2026.

"Si analizamos cómo está la atención médica y vemos cierta preferencia de los ucranianos sobre los polacos esto nos coloca en una situación en la que los nacionales en su propio país reciben un trato peor que los ucranianos", ha defendido el mandatario.

Asimismo, Nawrocki se ha mostrado partidario de que las prestaciones solo estén disponibles para aquellos ucranianos que tengan trabajo y ha asegurado que esto redunda en beneficio de la comunidad nacional polaca, según la agencia de noticias PAP.

El presidente también ha anunciado que impulsará una batería de proyectos de ley para endurecer la concesión de la ciudadanía polaca --con un aumento de tres a diez años en el proceso-- y aumentar las penas por cruzar ilegalmente la frontera a cinco años de prisión.

Nawrocki también ha asegurado que, en un intento por "encaminar las relaciones polaco-ucranianas hacia la colaboración y el respeto", propondrá equiparar en el Código Penal los delitos relacionados con la simbología 'banderista' --en alusión al nacionalista de extrema derecha ucraniano Stepan Bandera-- al nazismo y al comunismo soviético.

El presidente polaco, que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado mes de junio con un 50,89 por ciento de los votos frente al candidato de la gobernante Coalición Cívica, Rafal Trzaskowski, cuenta con el apoyo del conservador Partido Ley y Justicia (PiS), que gobernó el país entre 2015 y 2023.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lidera una coalición conformada por varios partidos y ahora amenazada por el poder de veto de Nawrocki, de tendencia euroescéptica, prolongando así las diferencias políticas entre la Presidencia y la mayoría parlamentaria.