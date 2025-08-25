El golfista español Jon Rahm hace doblete en el LIV Golf con la victoria también por equipos con el 'Legion XIII'

El golfista español Jon Rahm cerró este domingo con otra alegría su gran temporada en el LIV Golf gracias a la victoria también por equipos con el 'Legion XIII', el cual capitanea, y con el que se impuso tras un 'playoff' al 'Crushers GC' del estadounidense Bryson DeChambeau.

El de Barrika unió este éxito al logrado ya de forma individual en el circuito saudí después de un emocionante fin de semana en la cita final disputada en Michigan (Estados Unidos), que necesitó de un desempate y donde ofreció un nivel sólido de juego en el momento decisivo.

El vizcaíno, el inglés Tyrrell Hatton, el estadounidense Caleb Surrat y el norirlandés Tomas McKibbin batieron en el domingo decisivo a DeChambeau, el inglés Paul Casey, el estadounidense Charles Howell III y el indio Anirban Lahiri gracias en buena parte al buen final de los dos líderes del 'Legion XIII' que ratificaron el gran trabajo de sus dos jóvenes compañeros.

Rahm empezó muy bien el día con tres 'birdies' en los primeros cuatro hoyos para luego encadenar doce pares consecutivos. 'Crushers GC' lo tenía casi ganado cuando el vasco y Hatton firmaron dos 'birdies' en los dos últimos hoyos para forzar un 'playoff'. Ahí, el de Barrika eligió jugar junto al inglés ante DeChambeau, que hizo -8 en la jornada final, y Casey y mantuvieron su buen final para hacerse con la victoria tras dos 'birdies' en el segundo hoyo del desempate.