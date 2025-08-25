Agencias

El Deportivo Alavés se hace con la cesión del defensa español Jon Pacheco

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Deportivo Alavés anunció este lunes el acuerdo con la Real Sociedad para hacerse con la cesión hasta final de la temporada del defensa español Jon Pacheco, que llega al club 'babazorro' para reforzar la zaga.

El central navarro, de 24 años, se formó en las categorías inferiores del conjunto guipuzcoano, con el que debutó en la temporada 2021-2022 y con el que ha disputado un total de 66 partidos en la máxima categoría, aunque la pasada campaña 24-25 apenas había contado, salvo al inicio, para Imanol Alaguacil. El pasado verano, formó parte de la selección española que se proclamó campeona olímpica en París.

"Se trata de un zaguero zurdo, sólido e inteligente en la lectura del juego y con gran capacidad para anticiparse a sus rivales. A ello suma seguridad en el juego aéreo, salida limpia de balón y versatilidad, cualidades que le convierten en un refuerzo de garantías para la defensa albiazul", detalló el Deportivo Alavés, que cree que con Pacheco suma "calidad, solidez y carácter competitivo" a la línea defensiva del técnico Eduardo Coudet.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Júpiter nació solo 1,8 millones después del sistema solar

Júpiter nació solo 1,8 millones

Netflix establece una serie de normas que deberán seguir sus socios a la hora de producir contenido con IA generativa

Netflix establece una serie de

Los obispos españoles advierten de una "crisis moral y ecológica" y piden condonar la deuda a los países pobres

Los obispos españoles advierten de

La camiseta del mexicano Jorge Sánchez y el balón de la última final de la Copa Oro llegan a 'LEGENDS'

La camiseta del mexicano Jorge

Apple también se plantea incorporar la tecnología de Google Gemini para la versión renovada de Siri

Apple también se plantea incorporar