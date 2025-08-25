Agencias

Diez carreteras cortadas por los incendios en León, Zamora y Cáceres

Por Newsroom Infobae

Guardar

Diez carreteras continuan cortadas este lunes, 25 de agosto, a consecuencia de los incendios, según ha informado la Dirección General de Trafico (DGT) alrededor de las 10.00 horas.

Todas las vías afectadas pertenecen a la red secundaria y la mayoría se encuentran localizadas en la provincia de León donde tienen interrumpido el tráfico las carreteras LE126 a la altura de La Braña; lala LE42-12 en Cariseda, LE4503 en Vega de Caballeros, LE4516 en Mora de Luna, la 45-23 en Otero de las Dueñas, 52-28 en Bouzas, 53-30 en Higüeña y 73-11 en Nogar.

En Zamora, otra de las provincias de Castilla y León más afectadas por el fuego, está cortada la ZA-103 en Vigo de Sanabria y en la provincia de Cáceres la CC-224 a la altura de Hervas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza

Al menos 14 muertos por

Un fósil prueba nuestro mestizaje con neandertales hace 140.000 años

Un fósil prueba nuestro mestizaje

Bangladesh rechaza destinar más recursos a los rohingyas y anuncia un plan para su repatriación voluntaria

Bangladesh rechaza destinar más recursos

Telefónica Chile ofrece el rescate anticipado y voluntario de 80,1 millones en bonos

Telefónica Chile ofrece el rescate

El español Iker Lecuona sustituirá a Álvaro Bautista en Ducati en el Mundial de Superbikes de 2026

El español Iker Lecuona sustituirá