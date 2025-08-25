Agencias

Diego Simeone y Carla Pereyra, cómplices y radiantes de amor

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tras haberse instalado una temporada en Los Ángeles para competir en el Mundial de Clubes, Diego Simeone y su familia han regresado a Madrid. Ahora, el entrenador argentino se prepara para el inicio de temporada del Atlético de Madrid, centrado en llevar al equipo a lograr sus mayores éxitos.

Disfrutando de unos días de descanso en la capital, el entrenador de fútbol y su esposa, la modelo Carla Pereyra, han aprovechado unos días para desconectar y que mejor manera que con un agradable paseo por las calles del centro de la ciudad, luciendo muy cómplices y radiantes de amor, demostrando que su relación, de más de diez años, sigue siendo una de las más sólidas del mundo del deporte.

Para la ocasión, el entrenador eligió un look casual, con pantalón corto, camiseta y calzado deportivo, complementado con unas gafas de sol. Por su parte la modelo volvió a demostrar que es una mujer elegante en todas sus versiones con un pantalón vaquero en color blanco y una blusa en color beige. En cuanto a los complementos, Carla eligió gafas de sol, bolso marrón y zapatos planos.

Antes de que el argentino prepare a su equipo para afrontar la próxima temporada, la pareja decidía aprovechar estos días en Madrid para disfrutar de lo que queda del verano juntos y seguir sumando momentos a su historia de amor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

Xabi Alonso: "Después de la

Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich pasan a segunda ronda en Flushing Meadows

Los españoles Pablo Carreño y

Israel insta a Europa a "elegir" entre su país y Hamás tras la dimisión de ministros de Países Bajos

Israel insta a Europa a

Aumentan a seis muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

Aumentan a seis muertos y

El alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

El alcalde de Cali denuncia