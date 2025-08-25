David Valero y Natalia Fischer lideran la selección para los Mundiales de Mountain Bike

El andaluz David Valero y la catalan Natalia Fischer lideran la convocatoria de la selección española para los próximos Mundiales de Mountain-Bike que se disputarán en Suiza del 6 al 14 de septiembre, según informó este lunes la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El equipo nacional, que dirige la seleccionadora Anna Villar, viajará al cantón de Valais con un total de 26 'bikers', repartidos entre las categorías Júnior, Sub-23 y Élite de las diferentes disciplinas, y Valero y Fischer como principales bazas al medallero.

El bronce olímpico en Tokio en 2021 y subcampeón del mundo en 2022 en la prueba de 'cross-country' (XCO) estará acompañado por Jofre Cullell, David Campos y Alberto Barroso, mientras que Estíbaliz Sagardoy y Nuria Bosch serán las representantes femeninas.

Además, el ciclista de Baza también participará en la disciplina de maratón (XCM), en la que fue bronce mundial el año pasado y donde competirá junto Pablo Rodríguez y Luis Francisco Pérez. En categoría femenina, estará Natalia Fischer, actual subcampeona de Europa y campeona del mundo en 2021, como gran baza.

Por otro lado, en las pruebas de Descenso participarán en Élite Daniel Castellanos y Ignacio García, en categoría masculina, y Cristina Menéndez y Natalia Menéndez, en la femenina.

La competición arrancará el sábado 6 de septiembre con la disputa tanto del XCM como del Descenso, el cual también se celebrará el domingo. El martes 9 será el turno para el Short Track en Zermatt, mientras que el jueves, ya en Crans-Montana, se disputará el 'Team Relay', dejando para el sábado y el domingo las pruebas Elite Femenina y Élite Masculina, respectivamente.