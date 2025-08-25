(Crónica) Sancet regala el triunfo al Athletic ante el Rayo en su regreso

El Athletic Club se ha impuesto este lunes al Rayo Vallecano en San Mamés (1-0), en el duelo correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, gracias a un tanto de penalti de Oihan Sancet, que volvía tras lesión y debutaba de esta manera en el curso, un triunfo que permite a los de Ernesto Valverde hacer seis de seis y situarse en la zona más alta de la clasificación.

Un solitario gol de Sancet desde el punto de penalti, pena máxima que él mismo había provocado, permitió al Athletic sumar su segunda victoria en Liga ante un combativo Rayo Vallecano. Los leones, que sufrieron en un buen inicio de partido del equipo vallecano, fueron capaces de dar un vuelco a la dinámica del encuentro y encontrar el camino del triunfo. Victoria que le permite a los vasco comenzar el campeonato con seis de seis por primera vez desde 2013-14.

Un partido en la Catedral al que entraron mucho mejor los visitantes. Y cerca estarían de adelantarse antes de que se cumpliera el minuto cinco, cuando un error de entendimiento de la defensa acabó con un remate de De Frutos que se paseó por la línea de gol después de un leve toque de Unai Simón. Poco a poco, el Athletic iría mejorando en el partido, y tendría sus primera ocasiones con un remate de Berenguer, que se estrelló en Pathé Ciss y otro de Nico Williams que obligó la parada de Augusto Batalla.

Muy igualados los primeros 45 minutos y con alternativas para ambos equipos que hicieron que Ernesto Valverde tomara decisiones en el descanso. Oihan Sancet, que volvía tras lesión y debutaba en Liga, entraría en lugar de Maroan Sannadi, pasando Iñaki Williams a la punta. Un cambio que mejoró las prestaciones de los rojiblancos que tuvieron en las botas del mayor de los Williams, tras un gran centro de Nico, el primer gol del partido.

El Athletic era otro en la segunda parte, dando un claro paso adelante. Nico Williams, que se echó el ataque de los rojiblancos a la espalda, estuvo cerca de hacer el primero con dos remates, el primero, de diestra, atajado por Batalla, y el segundo, de zurda, por encima del larguero. Ocasiones que serían la antesala del gol.

Un buena presión del Athletic subre Gumbau provocó el error del centrocampista rayista que, además cometería penalti, tras la revisión del VAR, sobre Sancet. Una pena máxima que el propio '8' del Athletic se encargaría de convertir, con un remate centrado con el que engañó a Batalla. Además, el tanto asentó a los de Valverde, que, con un fútbol de menor vértigo, encontró mayor control de partido.

Así, el tramo final del partido apenas hubo opciones para un Rayo Vallecano que lo intentó con más corazón que fútbol ante una defensa del Athletic muy bien plantada que apenas permitió intervenir a Unai Simón. Victoria importante para un equipo rojiblanco que arranca con un 6 de 6 en las dos primeras jornadas, y que se coloca en los puestos altos de la tabla junto a Real Madrid, Barcelona y Villarreal.