(Crónica) Media hora de goles condena al Girona en La Cerámica

El Villarreal CF ha goleado por 5-0 al Girona FC, con cuatro de sus goles en la primera media hora de un duelo correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, durante un domingo donde el CA Osasuna ha batido por la mínima al Valencia CF con una diana de Ante Budimir y además la Real Sociedad ha salvado en casa un empate (2-2) contra el RCD Espanyol.

Se alzó el telón dominical en El Sadar, donde los locales en el 9' se adelantaron mediante un centro de Valentin Rosier a bote pronto desde la banda derecha y que cabeceó Budimir de frente. Para colmo de los 'ches', se quedaron con un jugador menos en el minuto 22 cuando José Luis Gayà falló un pase siendo el último defensor y trabó luego a un adversario.

Después de esa tarjeta roja al capitán, los visitantes no hallaron el modo de carburar y se vieron superados por un Osasuna que, a pesar de no aumentar su ventaja, selló su primer triunfo del curso liguero 2025/26 y logró con ello sus primeros tres puntos; mientras, el Valencia tan solo ha acumulado un punto de seis posibles y no deja buenas sensaciones.

En el Estadio de la Cerámica, también mostró mala cara el Girona, que se vio arrollado por el conjunto local en cuestión de 28 minutos. El 1-0 llegó en el 7', por obra de Nicolas Pépé con un zurdazo raso dentro del área rival tras haber robado el balón a Yangel Herrera en zona comprometida.

Tajon Buchanan marcó al cuarto de hora el 2-0, golazo de diestra tras irse en carrera de un oponente hasta llegar a la línea de fondo; Rafa Marín hizo el tercer gol del 'Submarino Amarillo' en el minuto 25, con un cabezazo picado al saque de un córner; y Buchanan repitió acierto tres minutos más tarde, a tenor de una asistencia rasa de Sergi Cardona.

Y mediada la segunda parte, Buchanan completó su 'hat-trick' a tenor de un contragolpe guiado por Etta Eyong y culminado por un derechazo del canadiense que Vladyslav Krapyvtsov se comió por el centro. La 'manita' situó al Villarreal en el coliderato, con mejor diferencia de goles que el FC Barcelona; por contra, el Girona es colista con cero puntos.

Por último, en el Reale Arena, Orri Óskarsson logró en el minuto 69 la igualada para una Real Sociedad dubitativa. Antes, el plantel 'txuri-urdin' se había visto 0-2 abajo tras encajar un cabezazo en plancha de Pere Milla (min.10) y un penalti transformado por Javi Puado (min.45+1). Eso sí, en el 61' cambió la cosa un gol con suerte de Ander Barrenetxea.

A tenor de un ataque, cuajado por Take Kubo y guiado por Pablo Marín, se resbaló Omar El Hilali al tratar de despejar un pase profundo y la pelota quedó a placer para que Barrene rematase con la diestra, incluso tropezando su disparo en otro adversario. Y poco más adelante, Óskarsson hizo el 2-2 al remachar por abajo un precioso pase de Mikel Oyarzabal.

El empate sirvió al equipo donostiarra para asentarse con dos puntos en la mitad de la clasificación, mientras que los periquitos ya tienen cuatro como inquilino de las posiciones altas, habiendo prolongado su buena imagen de la jornada inaugural con su remontada contra el Atlético de Madrid.