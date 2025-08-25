Cayetano Rivera vuelve a los ruedos tras dos meses de ausencia

Cayetano Rivera ha hecho su esperado regreso a la plaza de toros tras dos meses de ausencia. La reaparición ha tenido lugar en Tomelloso, Ciudad Real, tal y como lo anunció el propio torero en sus redes sociales días antes. Esta larga espera se debe a una lesión en el pie que sufrió el diestro el pasado mes de julio. Además, Rivera ha estado en el foco mediático no solo por el incidente con la policía en un conocido local de cómida rápida de Madrid, sino también por haber sido fotografiado con una joven en un restaurante de Sotogrande.

Ha compartido cartel con David Fandila 'El Fandi' y Antonio Linares.

Rivera ha llegado a la plaza de toros arropado por el cariño de la gente y confesando a los medios que estaba: "muy contento." Minutos antes de entrar al ruedo, el diestro se veía algo nervioso y prefería no responder a las preguntas de la prensa: "No es el momento" A pesar de esos nervios, no dudó en atender a sus fans y regalar un par de autógrafos a los asistentes.

El regreso del hijo de Paquirri ha estado empañado por algunos momentos que no le han gustado del todo.

Finalmente Cayetano Rivera, 'El Fandi' y Antonio Linares han salido a hombros de la plaza, desatando la euforia de los asistentes.

Cayetano afronta las fases finales de su carrera como torero. En noviembre de 2024 anunció que el cierre de su trayectoria está próximo, aunque aún le quedan varios espectáculos por delante.