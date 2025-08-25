Agencias

AV. El francés Gaudu (Groupama-FDJ) se impone en la tercera etapa de La Vuelta

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ciclista francés David Gaudu, del Groupama-FDJ, se ha impuesto este lunes en la tercera etapa de La Vuelta a España, disputada entre las localidades italianas de San Maurizio Canavese y Ceres sobre 134,6 kilómetros, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue con el maillot rojo pese a estar empatado en la general con el vencedor del día.

Gaudu se ha llevado el triunfo de la última jornada de la ronda española en Italia tras sorprender en los metros finales de la llegada al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y del líder de la ronda, que ha sumado unos segundos de bonificación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agustín Bravo se reafirma en que Isabel Pantoja estuvo detrás de la cancelación de su programa

Agustín Bravo se reafirma en

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Última hora. Fallece la actriz

José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

José Luis Martínez-Almeida hace balance

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Sara Sálamo, Silvia Alonso y

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o