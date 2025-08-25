Aumentan a 10 los muertos y a 92 los heridos por los bombardeos israelíes del domingo en Yemen

Al menos diez personas han muerto y 92 más han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos del domingo lanzados por la aviación israelí sobre la capital yemení, Saná, según el último balance publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad del Gobierno yemení controlado por los insurgentes hutíes.

El ministerio ha recordado en un comunicado que las bombas israelíes han caído en la central eléctrica de Haziz y en el depósito de combustible de la calle 60 de la capital. "Entre los heridos hay siete niños y tres mujeres y 21 personas tienen pronóstico crítico", ha destacado el organismo gubernamental yemení.

"Este crimen se suma al historial criminal de la entidad sionista enemiga y sus violaciones sistemáticas contra civiles y objetivos civiles, contra la nación árabe e islámica y suponen un crimen de guerra por ser un ataque directo contra civiles que ha causado víctimas y la destrucción de instalaciones civiles que no tienen relación alguna con objetivos militares", ha añadido el Ministerio.

El Gobierno yemení ha reiterado de nuevo su "firme apoyo a Gaza" y su voluntad de "no cejar hasta que cese la agresión, se levante el bloqueo y se evite la hambruna del pueblo de Gaza". El anterior balance era de cuatro fallecidos.

Israel ha confirmado una serie de ataques en la capital yemení, Saná, uno de ellos que habría "destruido" el Palacio Presidencial, según la versión del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. También ha confirmado ataques contra dos centrales eléctricas y un depósito de combustible utilizado por las milicias hutíes.